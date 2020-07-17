Господряд в оборонке на 56 млн грн достался частной фирме

Компания была едним участником закупки, и теперь (до 15 ноября 2020 года) должна выполнить капитальный ремонт 152 бескомпрессорных V-образных четырехтактных шестицилиндровых дизельных двигателей УТД-20 для военной техники.

Гарантийный срок эксплуатации после ремонта должен составлять два года, а гарантийный наработки - 350 моточасов.

Основателем и директором "Промэнерго" с Мерефы Харьковской области является местный житель Валентин Афонин. Компания имеет админздание, цеха, оборудование, инструменты и 130 работников.

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С начала 2017 года компания одержала победу в 41 госзакупке на сумму свыше 100 млн грн (108 299 381.10 грн).

Основными заказчиками услуг и товаров "Промэнерго" являются воинские части и Минобороны.

Так, в августе 2019 года Минобороны заказывало у харьковской фирмы поставку двигателей UTD-20U их собственного производства за 775 тыс. грн без НДС. Тогда "Промэнерго" тоже получила подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел.

А уже в мае текущего года "Промэнерго" выиграло тендер Минобороны на капитальный ремонт трансмиссии к боевой машины пехоты БМП. Сумма закупки составила более 15 млн грн.

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Ранее УНН писал о сомнительном тендере в оборонке на туристические услуги, в котором победила компания-фигурант уголовного производства.

Напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.

Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свободе" Главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.