Держохорона Холодницького не є законною - Рахункова палата
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Управління державної охорони не має права охороняти керівника САП Назара Холодницького. Такого висновку дійшла Рахункова палата на підставі проведеного аудиту на запит народного депутата Віктора Чумака, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ЦПК.
"Встановлено, що Управлінням державної охорони України (дев’ять військовослужбовців) на підставі розпорядження Президента України від 19.11.2016 №275\2016-рп з 19.11.2016 здійснюється державна охорона заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Холодницького Н.І, що не узгоджується з вимогами Статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", - йдеться у відповіді Палати.
У Рахунковій палаті також запропонували Президенту, який ухвалив рішення надати Холодницькому охоронців, та голові Верховної Ради врегулювати це питання.
Як повідомляв УНН, у листопаді водія та охоронців заступника Генерального прокурора викликали до Генеральної прокуратури для надання свідчень стосовно конфлікту за участю автомобіля НАБУ біля приміщення САП.