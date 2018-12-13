Госохрана Холодницкого не является законной - Счетная палата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Управление государственной охраны не имеет права охранять руководителя САП Назара Холодницкого. К такому выводу пришла Счетная палата на основании проведенного аудита на запрос народного депутата Виктора Чумака, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦПК.
"Установлено, что Управлением государственной охраны Украины (девять военнослужащих) на основании распоряжения Президента Украины от 19.11.2016 №275\2016-рп с 19.11.2016 осуществляется государственная охрана заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Холодницкого Н.И, что не согласуется с требованиями статьи 7 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", - говорится в ответе Палаты.
В Счетной палате также предложили Президенту, который принял решение предоставить Холодницкому охранников, и главе Верховной Рады урегулировать этот вопрос.
Как сообщал УНН, в ноябре водителя и охранников заместителя Генерального прокурора вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи показаний относительно конфликта с участием автомобиля НАБУ у здания САП.