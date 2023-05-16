Держдума рф проголосувала за припинення Договору про скорочення озброєнь у Європі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Депутати державної думи росії підтримали денонсацію росією Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), що був внесений до законодавчого органу президентом путіним, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Цитата

"Депутати державної думи, керуючись інтересами наших громадян, з метою забезпечення безпеки російської федерації прийняли рішення денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі", - сказав голова держдуми в'ячеслав володін.

Рішення одностайно підтримали. Одночасно з денонсацією ДЗЗСЄ для росії автоматично припиняється дія низки пов'язаних із ним міжнародних договорів, повідомляється на сайті.

«З початку 90-х років Договір під впливом масштабних військово-політичних змін, передусім пов'язаних з розширенням НАТО, багато в чому застарів і втратив зв'язок із дійсністю», – сказано в пояснювальній записці.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН наприкінці лютого, російський диктатор володимир путін під час свого виступу до федеральних зборів рф заявив, що росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а також готова до випробування ядерної зброї.

10 травня путін ініціював процес формальної денонсації в рф ДЗЗСЄ.

Нагадаємо

Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 1990 року й оновлено 1997-го. Безстрокова угода передбачала створення системи для обмеження кількості звичайних озброєнь - танків, бойових броньованих машин, артилерійських знарядь, бойових літаків і ударних вертольотів.

Але адаптований договір ратифікували тільки чотири країни - росія, білорусь, Казахстан і Україна, хоча документ підписали представники тридцяти держав. У результаті росія оголосила у 2007 році про мораторій на виконання умов угоди.

У березні 2015 року росія призупинила свою участь у засіданнях Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ, завершивши таким чином процес призупинення свого членства в договорі.

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