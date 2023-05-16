Держдума рф проголосувала за припинення Договору про скорочення озброєнь у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Депутати державної думи росії підтримали денонсацію росією Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), що був внесений до законодавчого органу президентом путіним, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.
Цитата
"Депутати державної думи, керуючись інтересами наших громадян, з метою забезпечення безпеки російської федерації прийняли рішення денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі", - сказав голова держдуми в'ячеслав володін.
Рішення одностайно підтримали. Одночасно з денонсацією ДЗЗСЄ для росії автоматично припиняється дія низки пов'язаних із ним міжнародних договорів, повідомляється на сайті.
«З початку 90-х років Договір під впливом масштабних військово-політичних змін, передусім пов'язаних з розширенням НАТО, багато в чому застарів і втратив зв'язок із дійсністю», – сказано в пояснювальній записці.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН наприкінці лютого, російський диктатор володимир путін під час свого виступу до федеральних зборів рф заявив, що росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а також готова до випробування ядерної зброї.
10 травня путін ініціював процес формальної денонсації в рф ДЗЗСЄ.
Нагадаємо
Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 1990 року й оновлено 1997-го. Безстрокова угода передбачала створення системи для обмеження кількості звичайних озброєнь - танків, бойових броньованих машин, артилерійських знарядь, бойових літаків і ударних вертольотів.
Але адаптований договір ратифікували тільки чотири країни - росія, білорусь, Казахстан і Україна, хоча документ підписали представники тридцяти держав. У результаті росія оголосила у 2007 році про мораторій на виконання умов угоди.
У березні 2015 року росія призупинила свою участь у засіданнях Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ, завершивши таким чином процес призупинення свого членства в договорі.
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