Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку: скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернувся з європейського турне до Києва і провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники, зокрема, скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів, передає УНН.
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"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - написав Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що під час нещодавніх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії було досягнуто важливих домовленостей щодо оборонної підтримки України.