Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся из европейского турне в Киев и провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники, в частности, скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов, передает УНН.
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"Первое дело после возвращения в Киев – Ставка. Заслушал руководителей ОСУВов о ходе боевых действий на их участках фронта. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставки вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности вновь созданных бригад", - написал Зеленский в соцсетях.
Напомним
Зеленский сообщил, что во время недавних визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности по оборонной поддержке Украины.