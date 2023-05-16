Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов

Цитата

"Первое дело после возвращения в Киев – Ставка. Заслушал руководителей ОСУВов о ходе боевых действий на их участках фронта. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставки вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности вновь созданных бригад", - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Зеленский сообщил, что во время недавних визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности по оборонной поддержке Украины.