Госдума рф проголосовала за прекращение Договора о сокращении вооружений в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН Депутаты государственной думы россии поддержали денонсацию рф Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был внесен в законодательный орган президентом путиным, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
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"Депутаты государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности российской федерации приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе", - сказал председатель государственной думы Вячеслав Володин.
Решение единогласно поддержали. Одновременно с денонсацией ДОВСЕ для россии автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров, сообщается на сайте.
"С начала 90-х годов Договор под влиянием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и потерял связь с действительностью", – сказано в пояснительной записке.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН в конце февраля, российский диктатор владимир путин во время своего выступления перед федеральным собранием рф заявил, что россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также готова к испытанию ядерного оружия.
10 мая путин инициировал процесс формальной денонсации в рф ДОВСЕ.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году и обновлен в 1997-м. Бессрочное соглашение предусматривало создание системы для ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Но адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - россия, беларусь, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. В результате россия объявила в 2007 году о моратории на выполнение условий соглашения.
В марте 2015 года россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановления своего членства в договоре.
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