Держдепартамент США засудив плани талібів відновити страти

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Окрім програм, що розширюють присутність та послуги держави, обговорення зосереджувалися на покращенні безпеки громадян, перериванні ланцюжків поставок наркотрафіку, підтримці викорінення коки та забороні хімічних прекурсорів та кокаїну.

Щоб зменшити відмивання грошей та посилити конфіскацію активів, обидві сторони також домовились зосередитись на скороченні незаконних операцій з готівкою, надати пріоритет арештам, судовому переслідуванню та екстрадиціям основних торговців людьми та осіб, які їх залучають, та зміцненню судової системи.

Нагадаємо

ВМС Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну з початку року.