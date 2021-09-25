Госдепартамент США осудил планы талибов восстановить казни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Колумбия и Соединенные Штаты признают, что сложные проблемы, такие как торговля наркотиками, является общей ответственностью, которая требует долгосрочных решений и всесторонней, последовательной политической реакции. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу прессслужбы Госдепартамента Неда Прайса.
Детали
Кроме программ, расширяющих присутствие и услуги государства, обсуждения были сосредоточены на улучшении безопасности граждан, прерывании цепочек поставок наркотрафика, поддержке искоренения коки и запрете химических прекурсоров и кокаина.
Чтобы уменьшить отмывания денег и усилить конфискации активов, обе стороны также договорились сосредоточиться на сокращении незаконных операций с наличностью, предоставить приоритет арестам, судебному преследованию и экстрадиции основных торговцев людьми и лиц, их привлекают, и укреплению судебной системы.
Напомним
ВМС Колумбии конфисковали крупнейшую партию кокаина с начала года.