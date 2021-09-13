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ВМС Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну з початку року

ВМС Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну з початку року

Київ • УНН

 • 20897 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колумбійські військові конфіскували 2,4 тонни кокаїну, що стало найбільшою вилученої партією наркотиків з початку року. Про це повідомив у неділю міністр оборони країни Дієго Молано, передає УНН.

Цитата

"Нам вдалося конфіскувати найбільшу партію кокаїну з початку року, яка перебувала на борту катера. Її вага перевищувала 2,4 тонни", - написав він у Twitter.

Деталі

За словами міністра, кокаїн належав злочинному угрупуванню "Клан затоки". Вартість партії оцінюється в 80 млн доларів.

Катер з наркотиками був виявлений в 300 км від острова Сан-Андрес. Військові затримали п'ять осіб, з них четверо - колумбійці.

За даними ВМС Колумбії, з початку року були конфісковані 235 тонн кокаїну.

Нагадаємо

Напередодні британські правоохоронці затримали яхту під ямайським прапором з 2 тоннами кокаїну на борту.

Logramos la mayor incautación de cocaína del año a bordo de una lancha tipo 'go fast', más de 2.4 toneladas. El 'Clan del Golfo' deja de recibir 80 millones de dólares que alimentan su actuar criminal, hay que romper cada eslabón del negocio del narcotráfico pic.twitter.com/cTMzvsuQTg

— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 12, 2021

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