Держдепартамент США занепокоєний кризою в управлінні “Нафтогазу”

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“Ми глибоко занепокоєні кризою в керівництві Нафтогазу, що триває, включаючи відставку 8 вересня незалежних членів наглядової ради Нафтогазу”, — сказав Прайс на брифінгу.

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За словами Прайса, міжнародні донори і партнери докладають зусиль, щоб знайти рішення, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку і забезпечує надійне управління в Нафтогазі.

“Ми закликаємо просувати ці зусилля вперед і спішно”, — заявив спікер Держдепу.

“Оскільки російська агресія і окупація тривають, нашому стратегічному партнеру Україні не потрібно ставити під питання її відданість корпоративному управлінню”, — додав він.

Контекст

Раніше стало відомо, що три незалежних члени наглядової ради НАК “Нафтогаз України” 7 вересня подали у відставку.

На їхню думку, призначення головою правління НАК Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан, а відставка незалежних членів наглядової ради нібито дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.

Що було раніше

Відзначимо, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 7 вересня доручив оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК ”Нафтогаз України" протягом тижня. Нового голову правління повинні обрати до 1 травня 2022 року.

Контекст

28 квітня уряд розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п’ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням № 370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися — під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, нібито мали почати шукати за пів року на прозорому конкурсі.

19 травня Кабмін затвердив п’ятьох членів наглядової ради Нафтогазу.

Та вже 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів припис про усунення порушень антикорупційного законодавства, відповідно до якого розпорядження уряду про призначення голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Пізніше Прем’єр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК припис, винесений йому НАЗК. 18 червня стало відомо, що ОАСК постановив зупинити дію припису НАЗК до Кабміну з вимогою звільнити Юрія Вітренка з посади голови правління Нафтогазу.

Окрім того, 1 липня НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Вітренко оскаржив припис НАЗК від 1 липня в ОАСК. 5 липня ОАСК задовольнив заяву про забезпечення позову, що надійшла до суду від Юрія Вітренка, а саме: суд зупинив дію припису НАЗК, що датований 1 липня, до набрання законної сили рішення у справі.

На початку серпня апеляційний суд скасував рішення ОАСК про призупинення дії припису НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК.