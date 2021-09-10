Госдепартамент США обеспокоен кризисом в управлении "Нафтогаза"

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“Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза”, — сказал Прайс на брифинге.

Детали

По словам Прайса, международные доноры и партнеры прилагают усилия, чтобы найти решение, соответствующее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития и обеспечивающее надежное управление в Нафтогазе.

“Мы призываем продвигать эти усилия вперед и спешно”, — заявил спикер Госдепа.

“Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно ставить под вопрос ее приверженность корпоративному управлению”, — добавил он.

Контекст

Ранее стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” 7 сентября подали в отставку.

По их мнению, назначение главой правления НАК Юрия Витренко и его дальнейшие действия резко ухудшили отношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под сомнение будущее компании и ее финансовое положение, а отставка независимых членов наблюдательного совета якобы позволит ускорить решение этой проблемы.

Что было ранее

Отметим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 сентября поручил объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” в течение недели. Нового главу правления должны избрать до 1 мая 2022 года.

Контекст

28 апреля правительство распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и принял решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “придерживались процедуры”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволили 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться — под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, якобы должны были начать искать за полгода на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

И уже 14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров предписание об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, согласно которому распоряжение правительства о назначении главой правления Нафтогаза Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Позже Премьер Денис Шмыгаль обжаловал в ОАСК предписание, вынесенное ему НАПК. 18 июня стало известно, что ОАСК постановил остановить действие предписания НАПК к Кабмину с требованием уволить Юрия Витренко с должности главы правления Нафтогаза.

Кроме того, 1 июля НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко. Витренко обжаловал предписание НАПК от 1 июля в ОАСК. 5 июля ОАСК удовлетворил заявление об обеспечении иска, поступившего в суд от Юрия Витренко, а именно: суд приостановил действие предписания НАПК, что датирован 1 июля, до вступления в законную силу решения по делу.

В начале августа апелляционный суд отменил решение ОАСК об остановлении действия предписания НАПК к Кабмину о незаконном назначении руководителя НАК.