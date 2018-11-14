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Держдеп закликав сектор Гази припинити удари по Ізраїлю

Держдеп закликав сектор Гази припинити удари по Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сполучені Штати засудили нанесення сектором Гази ракетних ударів по території Ізраїлю і закликали до їх припинення. Про це заявила у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів, повідомляє УНН.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо ракетні і мінометні атаки, які ведуться з території Гази по Ізраїлю. Ми закликаємо до повного і постійного припинення цих атак”, — зазначила дипломат.

Вона підкреслила, що США підтримують Ізраїль і його право “захищатися від цих нападів”. “Просто неприйнятно робити з мирних громадян мішені”, — сказала Науерт.

У неділю ізраїльський спецназ провів в секторі Газа операцію, головною метою якої, як передавав телеканал Al-Mayadeen, була друга людина в угрупованні “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” (бойове крило контролюючого палестинський анклав руху ХАМАС) Марван Іса. В результаті рейду в районі міста Хан-Юніс були вбиті семеро кассамовців, в тому числі один з їх польових командирів. У перестрілці з радикалами загинув підполковник ізраїльського спецназу, ще один офіцер був поранений.

Як повідомляв УНН, Україна засудила ракетні обстріли Ізраїлю.

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