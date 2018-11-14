Госдеп призвал сектор Газа прекратить удары по Израилю

“Мы самым решительным образом осуждаем ракетные и минометные атаки, которые ведутся с территории Газы по Израилю. Мы призываем к полному и постоянному прекращению этих атак”, — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что США поддерживают Израиль и его право “защищаться от этих нападений”. “Просто неприемлемо делать из мирных граждан мишени”, — заключила Науэрт.

В воскресенье израильский спецназ провел в секторе Газа операцию, главной целью которой, как передавал телеканал Al-Mayadeen, был второй человек в группировке “Бригады Иззэддина аль-Кассама” (боевое крыло контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС) Марван Иса. В результате рейда в районе города Хан-Юнис были убиты семеро кассамовцев, в том числе один из их полевых командиров. В перестрелке с радикалами погиб подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен.

Как сообщал УНН, Украина осудила ракетные обстрелы Израиля.