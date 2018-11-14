Держдеп: відмова Ер-Ріяда від дозаправки літаків за допомогою США не пов'язана зі справою Хашкаджі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відмова Саудівської Аравії від дозаправки в повітрі літаків очолюваної нею коаліції за допомогою американських військових не пов’язана зі справою журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це заявила у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів, повідомляє УНН.

“Це скоріше відноситься до міністерства оборони. Але ні, це речі не були пов’язані”, — сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що Сполучені Штати можуть припинити здійснювати дозаправку в повітрі літаків коаліції на чолі з Саудівською Аравією, які беруть участь у військовому конфлікті в Ємені. За цими даними, питання знаходилося на розгляді обох країн, і в кінцевому рахунку рішення могло бути прийнято самою Саудівською Аравією.

У суботу Саудівське агентство друку повідомило про те, що Ер-Ріяд відмовився від дозаправки своїх літаків американськими військовими, і це було пов’язано з тим, що у Саудівській Аравії та держав коаліції збільшилися можливості по самостійній дозаправці в повітрі.

Як повідомляв УНН, Канада першою визнала, що її спецслужби прослухали запис убивства Хашкаджі.

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