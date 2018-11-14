Госдеп: отказ Эр-Рияда от дозаправки самолетов с помощью США не связан с делом Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Отказ Саудовской Аравии от дозаправки в воздухе самолетов возглавляемой ей коалиции с помощью американских военных не связан с делом журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает УНН.
“Это скорее относится к министерству обороны. Но нет, это вещи не были связаны”, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Соединенные Штаты могут прекратить осуществлять дозаправку в воздухе самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые участвуют в военном конфликте в Йемене. По этим данным, вопрос находился на рассмотрении обеих стран, и в конечном счете решение могло быть принято самой Саудовской Аравией.
В субботу Саудовское агентство печати сообщило о том, что Эр-Рияд отказался от дозаправки своих самолетов американскими военными, и это было связано с тем, что у Саудовской Аравии и государств коалиции увеличились возможности по самостоятельной дозаправке в воздухе.
Как сообщал УНН, Канада первой признала, что ее спецслужбы прослушали запись убийства Хашкаджи.