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Госдеп: отказ Эр-Рияда от дозаправки самолетов с помощью США не связан с делом Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 7506 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Отказ Саудовской Аравии от дозаправки в воздухе самолетов возглавляемой ей коалиции с помощью американских военных не связан с делом журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает УНН.

“Это скорее относится к министерству обороны. Но нет, это вещи не были связаны”, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Соединенные Штаты могут прекратить осуществлять дозаправку в воздухе самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые участвуют в военном конфликте в Йемене. По этим данным, вопрос находился на рассмотрении обеих стран, и в конечном счете решение могло быть принято самой Саудовской Аравией.

В субботу Саудовское агентство печати сообщило о том, что Эр-Рияд отказался от дозаправки своих самолетов американскими военными, и это было связано с тем, что у Саудовской Аравии и государств коалиции увеличились возможности по самостоятельной дозаправке в воздухе.

Как сообщал УНН, Канада первой признала, что ее спецслужбы прослушали запись убийства Хашкаджи.

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