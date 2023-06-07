Держдеп США передав чіткий меседж лаврову після підриву окупантами Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Вашингтоні зберігають послідовну позицію у своїх вимогах до рф. І передають меседж міністру закордонних справ росії сергію лаврову після підриву окупантами Каховської ГЕС в Херсонській області. Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише УНН.
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Під час пресбрифінгу Пателя російський журналіст запитав, чи не вважає він, що нещодавні події в Україні, зокрема підрив Каховської ГЕС, є важливою причиною для організації телефонної розмови між державним секретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.
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"Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким: ви повинні вийти з України, ви повинні звільнити Пола Вілана й Евана Гершковича, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну", - відповів Пател.
Також він зазначив, що США уважно стежать за наслідками руйнування Каховської дамби, яке спричинило масштабну повінь в Україні та призвело до евакуації тисяч людей.
Пател зазначив, що залишається дуже очевидним те, що збитки, які зазнали український народ та регіон, залишатимуться значними.
Він також додав, що США продовжують підтримувати зв’язок з Києвом.
Доповненн
Президент США Джо Байден, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС в Херсонській області, заявив, що Сполучені Штати не залишать Україну та допоможуть Києву.