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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Госдеп США передал четкий месседж лаврову после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1114757 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Вашингтоне сохраняют последовательную позицию в своих требованиях к рф. И передают месседж министру иностранных дел россии сергею лаврову после подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, пишет УНН.

Госдеп США передал четкий месседж лаврову после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Детали

Во время пресс-брифинга Пателя российский журналист спросил, не считает ли он, что недавние события в Украине, в частности подрыв Каховской ГЭС, являются важной причиной для организации телефонного разговора между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Цитата

"Наш месседж к министру иностранных дел Лаврову и любому официальному представителю РФ очень четкий: вы должны выйти из Украины, вы должны освободить Пола Уилана и Эвана Гершковича, вы должны немедленно вывести свои силы и прекратить свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", - ответил Пател.

Также он отметил, что США внимательно следят за последствиями разрушения Каховской дамбы, которое вызвало масштабное наводнение в Украине и привело к эвакуации тысяч людей.

Пател отметил, что остается очень очевидным то, что убытки, которые понесли украинский народ и регион, будут оставаться значительными.

Он также добавил, что США продолжают поддерживать связь с Киевом.

Дополнение

Президент США Джо Байден, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину и помогут Киеву.

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