Держборг України за місяць зріс на 456 млрд грн

Цитата

"Протягом липня 2022 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 8,6 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.

Деталі

Станом на 31 липня 2022 року державний та гарантований державою борг України становив 3 539,29 млрд грн або 96,79 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 2 213,33 млрд грн (62,54% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 60,53 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 325,97 млрд грн (37,46%) або 36,26 млрд дол. США.

За даними нардепа Данила Гетманцева, у валютному еквіваленті борг зменшився на 8,2%, у гривневому еквіваленті збільшився на 14,8%.

Доповнення

Міжнародні кредитори та держателі євробондів схвалили пропозицію України про відтермінування виплат на два роки.