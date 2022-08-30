Госдолг Украины за месяц вырос на 456 млрд грн

Цитата

"В течение июля 2022 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 456,14 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 8,6 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

Детали

По состоянию на 31 июля 2022 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 3 539,29 млрд грн или 96,79 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 2 213,33 млрд грн (62,54% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 60,53 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 325,97 млрд грн (37,46%) или 36,26 млрд долл. США.

По данным нардепа Даниила Гетманцева, в валютном эквиваленте долг снизился на 8,2%, в гривневом эквиваленте увеличился на 14,8%.

Дополнение

Международные кредиторы и держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.