Держтелеканал для окупованих територій планують запустити у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. З 15 лютого розпочне мовлення державний телеканал для тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту України.
"Державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на першому етапі канал буде об’єднувати українсько- та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, та інформаційне мовлення власного виробництва.
Також повідомляється, що директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська, а керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна.
“Мета нового телеканалу - повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали”, - вказала Трибушна.
Вказано, що новий канал має донести в своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у 2020 році планують запустити телеканал для окупованих територій.