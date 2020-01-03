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Держтелеканал для окупованих територій планують запустити у лютому

Держтелеканал для окупованих територій планують запустити у лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. З 15 лютого розпочне мовлення державний телеканал для тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту України.

"Державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на першому етапі канал буде об’єднувати українсько- та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, та інформаційне мовлення власного виробництва.

Також повідомляється, що директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська, а керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна.

“Мета нового телеканалу - повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали”, - вказала Трибушна.

Вказано, що новий канал має донести в своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у 2020 році планують запустити телеканал для окупованих територій.

Українські Національні Новини

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