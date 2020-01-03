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Гостелеканал для оккупированных территорий планируют запустить в феврале

Гостелеканал для оккупированных территорий планируют запустить в феврале

Киев  •  УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. С 15 февраля начнет вещание государственный телеканал для временно оккупированных территорий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля", - говорится в сообщении.

Указано, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

Также сообщается, что директор нового телеканала будет избран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская, а руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная.

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - указала Трибушная.

Указано, что новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в 2020 году планируют запустить телеканал для оккупированных территорий.

Украинские Национальные Новости

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