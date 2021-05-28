Державна "Укрзалізниця" закрила від українців інформацію про незаконні кадрові призначення

Деталі

У березні “Укрзалізниця” повідомила на своєму сайті, що почала термінову перевірку кадрових рішень ексглави компанії Володимира Жмака.

“Причиною цього стала інформація про укладення неправомірних додаткових угод до трудових договорів окремих співробітників”, — уточнювали тоді в “Укрзалізниці”.

Майже два місяці в компанії повідомляли, що перевірка триває.

Тепер же УНН отримав відповідь на свій запит, в якому говориться, що “Укрзалізниця” не має наміру повідомляти про результати такої перевірки, посилаючись на комерційний інтерес і конфіденційну інформацію.

“Відповідно до Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ „Укрзалізниця“ матеріали службових перевірок включено до переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію”, — повідомили в “Укрзалізниці”.

Доповнення

На цій підставі раніше “Укрзалізниця” закрила доступ до інформації про зарплати свого керівництва і членів Наглядової ради. Причому не тільки від суспільства, яке містить утримує компанію і всіх співробітників, а й членів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, чим викликала їхнє обурення.

На одному зі своїх засідань члени ТСК ухвалили одноголосне рішення: визнати некомпетентним керівництво “Укрзалізниці” і членів Наглядової ради, рекомендувати Кабміну звільнити їх всіх, а співробітників “Укрзалізниці”, які приховують інформацію від суспільства — покарати.