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Держава виконує соціальні зобов’язання та забезпечує фінансування усіх бюджетних видатків - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Уряд виконує соціальні зобов'язання перед українцями та робить соціальну політику більш ефективною. На цьому Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив під час Години запитань до Уряду у Верховній, передає Урядовий портал, пише УНН.

Цитата

«За вісім місяців 2023 року із загального фонду держбюджету на соціальне забезпечення спрямовано 346,5 млрд грн (понад 18% від усіх витрат), з яких 181 млрд грн — на пенсії та понад 117 млрд грн на різні види допомог», повідомив глава уряду.

Доповнення

Серед нововведень Шмигаль зазначає, централізацію соціальних виплат через Пенсійний фонд України, проводиться цифровізація, впроваджується принцип «гроші ходять за людиною». 

Важливим напрямком роботи є реформа пенсійної системи та ветеранська політика. За словами прем’єра, за програмою єРобота вже 47 млн грн нараховані як грантова допомога ветеранам та їхнім родинам. Розширено іпотечну програму єОселя та запущено низку інших соціальних і економічних програм.

На порядку денному також реформа пенсійної системи та ветеранська політика. Так, додав глава уряду, за програмою єРобота вже 47 млн грн нараховані як грантова допомога ветеранам та їхнім родинам. Розширено іпотечну програму єОселя та запущено низку інших економічних і соціальних програм. 

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