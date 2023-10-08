Государство выполняет социальные обязательства и обеспечивает финансирование всех бюджетных расходов - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Правительство выполняет социальные обязательства перед украинцами и делает социальную политику более эффективной. На этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул во время Часа вопросов к правительству в Верховной, передает Правительственный портал, пишет УНН.
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«За восемь месяцев 2023 года из общего фонда госбюджета на социальное обеспечение направлено 346,5 млрд грн (более 18% от всех расходов), из которых 181 млрд грн — на пенсии и более 117 млрд грн на различные виды пособий», - сообщил глава правительства.
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Среди нововведений Шмыгаль отмечает, централизацию социальных выплат через Пенсионный фонд Украины, проводится цифровизация, внедряется принцип «деньги ходят за человеком».
Важным направлением деятельности является реформа пенсионной системы и политика ветеранов. По словам премьера, по программе еробота уже 47 млн грн начислены как грантовая помощь ветеранам и их семьям. Расширена ипотечная программа єОселя и запущен ряд других социальных и экономических программ.
В повестке дня также реформа пенсионной системы и ветеранская политика. Так, добавил глава правительства, по программе єРобота уже 47 млн грн начислены как грантовая помощь ветеранам и их семьям. Расширена ипотечная программа єОселя и запущен ряд других экономических и социальных программ.
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