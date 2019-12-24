Держава реагуватиме на випадки рейдерства у сфері майнових прав за 24 години
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу. Ухвалювати рішення щодо окремих категорій справ будуть протягом 24 годин. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
“24 години — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Уряд затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу”, — написав Гончарук.
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Так, уряд спростив процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшив строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.
“А тиждень тому ми з Міністром юстиції Денисом Малюською відкрили в Києві Офіс протидії рейдерству. Кожен може туди звертатися. Завдання Уряду — максимально захистити право власності людини. І ми це вже робимо”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект щодо протидії рейдерству.