Держава реагуватиме на випадки рейдерства у сфері майнових прав за 24 години

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу. Ухвалювати рішення щодо окремих категорій справ будуть протягом 24 годин. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

“24 години — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Уряд затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу”, — написав Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук запевнив, що системне рейдерство в Україні припинилося

Так, уряд спростив процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшив строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.

“А тиждень тому ми з Міністром юстиції Денисом Малюською відкрили в Києві Офіс протидії рейдерству. Кожен може туди звертатися. Завдання Уряду — максимально захистити право власності людини. І ми це вже робимо”, — додав прем’єр.

Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект щодо протидії рейдерству.

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