Гончарук запевнив, що системне рейдерство в Україні припинилося
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні припинилося системне рейдерство, проте бувають поодинокі випадки. Про це під час відкриття Офісу протидії рейдерству повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні, на ринку припинилося системне рейдерство, в тому вигляді, в якому воно було раніше, коли втрачалися документи, чорні реєстратори переписували в реєстрі права власності на іншого суб’єкта – все це пішло в минуле. Якщо такі випадки залишаються, то вони поодинокі. То на ці випадки реагує Міністерство юстиції", - зазначив він.
Гончарук додав, що головна мета – реагувати на такі випадки протягом доби.
"Наша мета реагувати на такі випадки протягом доби. Та задача, яка зараз стоїть – максимальних захист права власності людина, яка володіє бізнесом", - пояснив Прем’єр-міністр.
Він додав, що без захисту права власності не буде економічного зростання.
"Якщо у вас виникає така ситуація – звертайтеся. Зараз у Міністерстві юстиції можна знайти справжній захист. Без захисту права власності не буде ніякого економічного зростання", - підкреслив Гончарук.
"Тут (в Офісі протидії рейдерству - ред.) побудований маленький адміністративний суд. Куди людина, у випадку, якщо її права порушені, може прийти й оскаржити дії реєстратора, і швидко отримати справедливе рішення, яке за формальними ознаками написане, а яке відновлює порушене право", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про заходи щодо протидії рейдерству”. Як повідомили у пресслужбі Глави держави, документ містить набір інструментів, що будуть впроваджені найближчим часом для належного захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.