Гончарук заверил, что системное рейдерство в Украине прекратилось

"По состоянию на сегодня на рынке прекратилось системное рейдерство, в том виде, в котором оно было раньше, когда терялись документы, черные регистраторы переписывали в реестре права собственности на другого субъекта - все это ушло в прошлое. Если такие случаи остаются, то они единичны. Тогда на эти случаи реагирует Министерство юстиции", - отметил он.

Гончарук добавил, что главная цель - реагировать на такие случаи в течение суток.

"Наша цель реагировать на такие случаи в течение суток. И задача, которая сейчас стоит - максимальная защита права собственности людей, имеющих бизнес", - пояснил Премьер.

Он добавил, что без защиты права собственности не будет экономического роста.

"Если у вас возникает такая ситуация - обращайтесь. Сейчас в Министерстве юстиции можно найти настоящую защиту. Без защиты права собственности не будет никакого экономического роста", - подчеркнул Гончарук.

"Здесь (в Офисе противодействия рейдерству - ред.) построен маленький административный суд. Куда человек, в случае, если его права нарушены, может прийти и обжаловать действия регистратора, и быстро получить справедливое решение, которое по формальным признакам написано, а которое восстанавливает нарушенное право", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Как сообщили в пресс-службе Главы государства, документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.