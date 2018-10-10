Держава отримала 25 га землі у "спадщину" від померлих українців

“Усього за 2017 рік в Україні було зафіксовано 6723 ділянок відумерлої спадщини загальною площею 25 448 га. Майже 49% площ таких земель передано в оренду”, — йдеться в звіті.

Зазначається, що найбільшу кількість таких ділянок було зафіксовано у Сумській, Черкаській та Полтавській областях, а найбільшу площу — у Кіровоградській, Херсонській та Сумській областях. У Закарпатській області земельні ділянки відумерлої спадщини відсутні.

У звіті зазначається, що, відповідно до ст.1277 Цивільного Кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, — орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно — за його місцезнаходженням.

Інформацію щодо ділянок відумерлої спадщини було надано Держгеокадастром.

Як повідомляв УНН, держава передала у власність ОТГ вже близько 400 тис. га землі.