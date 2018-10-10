Государство получило 25 га земли в "наследство" от умерших украинцев

"Всего за 2017 год в Украине было зафиксировано 6723 участков выморочного наследства общей площадью 25 448 га. Почти 49% площадей таких земель передано в аренду", - говорится в отчете.

Отмечается, что наибольшее количество таких участков было зафиксировано в Сумской, Черкасской и Полтавской областях, а наибольшая площадь - в Кировоградской, Херсонской и Сумской областях. В Закарпатской области земельные участки выморочного наследства отсутствуют.

В отчете отмечается, что, согласно ст.1277 Гражданского Кодекса Украины, в случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия, - орган местного самоуправления по месту открытия наследия обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным.

Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а недвижимое имущество - по его местонахождению.

Информацию об участках выморочного наследства было предоставлено Госгеокадастром.

Как сообщал УНН, государство передало в собственность ОТО уже около 400 тыс. га земли.