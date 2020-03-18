Держагентство розвитку молоді створило підбірку платформ для самоосвіти на карантині

"Карантин - це час для самоосвіти та самовдосконалення… Це час, коли ми маємо бути свідомими та продукувати нові методи роботи з молоддю. Тому пропонуємо перенести всі активності, наради та зустрічі в режим онлайн та закликаємо ділитися позитивним досвідом у своїх дописах у соцмережах. Для вас ми зробили підбірку можливостей для розвитку онлайн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, платформа takflix.com на час карантину надасть доступ до безкоштовного перегляду нових українських фільмів. На платформі GoITeens школярі зможуть пройти безкоштовний п’ятиденний онлайн-марафон вебінарів про найпопулярніші IT-професії в Україні. Американська освітня платформа Coursera надала безкоштовний доступ онлайн-курсів для студентів для можливості дистанційного навчання. У підбірці Coursera for Campus зібрали понад 3800 курсів та 400 спеціальностей від університетів та партнерів платформи.

"Онлайн-платформа GIOS пропонує безкоштовне користування платформою для вчителів і їх класів, заведення учнів в систему і технічний супровід. Онлайн-платформа GIOS допоможе самостійно вивчати математику вдома та ефективно покращувати результати… За час карантину ви не тільки зможете безкоштовно повчитися на притомних курсах рівня Harvard University, а й отримати відповідний сертифікат, зрозумілий у всьому світі й відмінний нетворкінг на платформі OpenEdEx", - вказано у повідомленні.

Ще один портал з підбірки - Google Arts&Culture - дозволить насолодитися віртуальними музеями світу, відвідати Помпеї за допомогою VR і познайомитися з сучасним мистецтвом.

Також на сайті Віденської державної опери можна дивитись вистави в режимі онлайн, оскільки опера тимчасово закрилася через заходи боротьби з коронавірусом.

"Представників молодіжних центрів та молодіжних працівників просимо перенести проведення масових заходів на час введення карантину. Пам'ятайте, що під час інкубаційного періоду коронавірус може не проявлятися симптоматично, проте людина все одно може передавати вірус", - додали у агентстві.

Нагадаємо, Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства створили в грудні на засіданні Кабміну.