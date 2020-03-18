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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99275 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105146 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104187 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112722 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105195 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106630 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131553 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

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Госагентство развития молодежи создало подборку платформ для самообразования на карантине

Госагентство развития молодежи создало подборку платформ для самообразования на карантине

Киев  •  УНН

 • 15142 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества опубликовало подборку порталов для самообразования и совершенствования во время карантина, на которых можно смотреть украинские фильмы, изучить математику, пройти онлайн университетские курсы или увидеть виртуальные музеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Госагентства в Facebook.

"Карантин - это время для самообразования и самосовершенствования... Это время, когда мы должны понимать и продуцировать новые методы работы с молодежью. Поэтому предлагаем перенести все активности, совещания и встречи в режим онлайн и призываем делиться положительным опытом в своих сообщениях в соцсетях. Для вас мы сделали подборку возможностей для развития онлайн", - говорится в сообщении.

В частности, платформа takflix.com на время карантина предоставит доступ к бесплатному просмотру новых украинских фильмов. На платформе GoITeens школьники смогут пройти бесплатный пятидневный онлайн-марафон вебинаров о самых популярных IT-профессиях в Украине. Американская образовательная платформа Coursera предоставила бесплатный доступ онлайн-курсов для студентов для возможности дистанционного обучения. В подборке Coursera for Campus собрали более 3800 курсов и 400 специальностей от университетов и партнеров платформы.

"Онлайн-платформа GIOS предлагает бесплатное пользование платформой для учителей и их классов, заведение учеников в систему и техническое сопровождение. Онлайн-платформа GIOS поможет самостоятельно изучать математику дома и эффективно улучшать результаты... За время карантина вы не только сможете бесплатно поучиться на вменяемых курсах уровня Harvard University, но и получить соответствующий сертификат, понятный во всем мире и отличный нетворкинг на платформе OpenEdEx", - указано в сообщении.

Еще один портал с подборки - Google Arts & Culture - позволит насладиться виртуальными музеями мира, посетить Помпеи с помощью VR и познакомиться с современным искусством.

Также на сайте Венской государственной оперы можно смотреть спектакли в режиме онлайн, поскольку опера временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом.

"Представителей молодежных центров и молодежных работников просим перенести проведение массовых мероприятий на время введения карантина. Помните, что во время инкубационного периода коронавирус может не проявляться симптоматично, однако человек все равно может передавать вирус", - добавили в агентстве.

Напомним, Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества создали в декабре на заседании Кабмина.

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