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Уряд створив п'ять нових Державних агентств

Уряд створив п'ять нових Державних агентств

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на своєму засіданні 4 грудня прийняв постанову про створення п’яти нових державний агентств у сферах культури, молоді та спорту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України, передає УНН.

«4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту», - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань мистецької освіти, Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, Державне агентство спорту України, Державне агентство розвитку туризму України.

Крім того, повідомляється, що було створено Державну інспекцію культурної спадщини України та Державну службу охорони культурної спадщини України.

Повідомляється, що всі ЦОВВ створюються в межах граничної чисельності та бюджету Міністерства культури, молоді та спорту України, тому «це не призведе до збільшення навантаження на бюджет».

Постанова прийнята в рамках продовження реформи державного управління в частині розмежування функцій формування-стратегування і реалізації політик.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на засіданні, що відбулось у середу, ухвалив низку кадрових рішень.

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