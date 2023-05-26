Депутатка з Північної Македонії переплутала Стефанчука з Турчиновим

Більше того, Калеска-Ванчева впевнена, що Стефанчук, як і Турчинов свого часу, виконує обов’язки президента України.

Цитата

“Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції”, — написала депутатка.

Згодом депутатка виправила підпис.

Нагадаємо

Олександр Турчинов з 22 лютого по 27 листопада 2014 року був спікером Верховної Ради, з 23 лютого до 7 червня того ж року виконував обов’язки президента України.

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