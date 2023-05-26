Депутатка з Північної Македонії переплутала Стефанчука з Турчиновим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня УНН. Депутатка з Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева переплутала спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з одним з його попередників на посаді Олександром Турчиновим. На своїй сторінці у Facebook вона виставила спільне фото зі Стефанчуком, однак судячи з допису була впевнена, що зустрічалась з Турчиновим, пише УНН.
Більше того, Калеска-Ванчева впевнена, що Стефанчук, як і Турчинов свого часу, виконує обов’язки президента України.
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“Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції”, — написала депутатка.
Згодом депутатка виправила підпис.
Нагадаємо
Олександр Турчинов з 22 лютого по 27 листопада 2014 року був спікером Верховної Ради, з 23 лютого до 7 червня того ж року виконував обов’язки президента України.
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