Депутат из Северной Македонии перепутала Стефанчука с Турчиновым

Более того, Калеска-Ванчева уверена, что Стефанчук, как и Турчинов в свое время, исполняет обязанности президента Украины.

Цитата

“Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, который также временно занимает должность президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции”, — написала депутат.

Позже депутат исправила подпись.

Напомним

Александр Турчинов с 22 февраля по 27 ноября 2014 года был спикером Верховной Рады, с 23 февраля до 7 июня того же года исполнял обязанности’президента Украины.

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