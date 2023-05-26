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Депутат из Северной Македонии перепутала Стефанчука с Турчиновым

Депутат из Северной Македонии перепутала Стефанчука с Турчиновым

Киев • УНН

 • 525860 просмотра

КИЕВ. 26 мая УНН. Депутат из Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева перепутала спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука с одним из его предшественников на посту Александром Турчиновым. На своей странице в Facebook она выставила совместное фото со Стефанчуком, однако судя по сообщению была уверена, что встречалась с Турчиновым, пишет УНН.

Более того, Калеска-Ванчева уверена, что Стефанчук, как и Турчинов в свое время, исполняет обязанности президента Украины.

Цитата

“Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, который также временно занимает должность президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции”, — написала депутат.

Позже депутат исправила подпись. 

Напомним

Александр Турчинов с 22 февраля по 27 ноября 2014 года был спикером Верховной Рады, с 23 февраля до 7 июня того же года исполнял обязанности’президента Украины.

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