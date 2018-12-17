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Депутатка Сисоєнко розповіла про ДТП та отримані травми

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Народна депутатка України Ірина Сисоєнко отримала струс мозку та забиття різних частин тіла під час аварії, в яку потрапила пізно ввечері 16 грудня. Про це вона розповіла телефоном кореспонденту УНН.

Депутатка Сисоєнко розповіла про ДТП та отримані травми

"Я зараз знаходжусь вдома, ранком була в лікарні, мені зробили знімки головного мозку. Мені зараз мають ставити діагноз, який там ступінь струсу і також в мене багато забоїв і на обличчі, і на ногах. Я одержала найбільшу кількість травм. Слава Богу з дитиною і водієм все добре", - сказала Сисоєнко.

Вона повідомила, що поліцейські задокументували значне перевищення кількості алкоголю в крові у водія, який виїхав на зустрічну смугу.

"Я їхала в машині на задньому сидінні і на нашу смугу із зустрічної дуже різко виїхав автомобіль Skoda на великій швидкості. У лобову відбулось зіткнення. Як тільки спрацювали всі подушки безпеки в моєму автомобілі, передня частина машини повністю зруйнована, ми змогли вибратись з машини. Водій, який в'їхав в нас, був дуже п'яний. Він вийшов з машини, коли приїхали працівники поліції, то кількість алкоголю в крові перевищувала у 8 разів допустиму норму і в документах, які склали представники поліції, повністю підтверджена провина цієї п'яної особи, яка перебувала за кермом", - зазначила Сисоєнко.

Народна депутатка додала, що саме повертались з Миколаєва після похорону.

Як повідомляв УНН, Народний депутат Верховної Ради України від партії "Самопоміч" Ірина Сисоєнко потрапила разом із сином у ДТП

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