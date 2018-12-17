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Депутат Сысоенко рассказала о ДТП и полученных травмах

Киев • УНН

 • 14677 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела во время аварии, в которую попала поздно вечером 16 декабря. Об этом она рассказала по телефону корреспонденту УНН.

Депутат Сысоенко рассказала о ДТП и полученных травмах

"Я сейчас нахожусь дома, утром была в больнице, мне сделали снимки головного мозга. Мне сейчас должны ставить диагноз, какая там степень сотрясения и также у меня много ушибов и на лице, и на ногах. Я получила наибольшее количество травм. Слава Богу, с ребенком и водителем все хорошо", - сказала Сисоенко.

Она сообщила, что полицейские задокументировали значительное превышение количества алкоголя в крови у водителя, который выехал на встречную полосу.

"Я ехала в машине на заднем сиденье и на нашу полосу со встречной очень резко выехал автомобиль Skoda на большой скорости. В лобовую произошло столкновение. Как только сработали все подушки безопасности в моем автомобиле, передняя часть машины полностью разрушена, мы смогли выбраться из машины. Водитель, въехавший в нас, был очень пьян. Он вышел из машины, когда приехали сотрудники полиции, то количество алкоголя в крови превышало в 8 раз допустимую норму и в документах, которые составили представители полиции, полностью подтверждена вина этого пьяного лица, которое находилось за рулем", - отметила Сисоенко.

Народный депутат добавила, что возвращались из Николаева после похорон.

Как сообщал УНН, народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко попала вместе с сыном в ДТП.

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