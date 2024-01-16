Депутатка Нової Зеландії подала у відставку через звинувачення в крадіжках

Депутатка парламенту Нової Зеландії подала у відставку після того, як її почали звинувачувати в крадіжках з магазинів одягу.

Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

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Ґолріз Гахраман - колишня юристка ООН з прав людини стала першою біженкою з Ірану, яка присягнула уряду Нової Зеландії. Вона втекла з Ірану в дитинстві разом зі своєю родиною, яка отримала політичний притулок у Новій Зеландії.

Проте сьогодні вона подала у відставку після того, як з’явилися записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як вона нібито бере дизайнерську сумочку з бутіка в Окленді.

Депутатка заявила, що її дії пов’язані з психологічним станом, але в будь-якому разі "не відповідають" високим стандартам поведінки, яких громадськість очікує від обраних представників.

Я не можу пояснити цю поведінку, тому що вона жодним чином не раціональна, і після медичного огляду я зрозуміла, що я не в порядку - сказала Ґолріз Гахраман.

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