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Депутатка Нової Зеландії подала у відставку через звинувачення в крадіжках

Депутатка Нової Зеландії подала у відставку через звинувачення в крадіжках

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

Член парламенту Нової Зеландії і колишній юрист ООН з прав людини Голріз Гахраман подала у відставку після звинувачень у крадіжках з магазинів одягу. Гахраман, перша біженка з Ірану в уряді Нової Зеландії, пояснила свої дії психологічним станом.

Депутатка парламенту Нової Зеландії подала у відставку після того, як її почали звинувачувати в крадіжках з магазинів одягу.

Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Ґолріз Гахраман - колишня юристка ООН з прав людини стала першою біженкою з Ірану, яка присягнула уряду Нової Зеландії. Вона втекла з Ірану в дитинстві разом зі своєю родиною, яка отримала політичний притулок у Новій Зеландії.

Проте сьогодні вона подала у відставку після того, як з’явилися записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як вона нібито бере дизайнерську сумочку з бутіка в Окленді.

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Депутатка заявила, що її дії пов’язані з психологічним станом, але в будь-якому разі "не відповідають" високим стандартам поведінки, яких громадськість очікує від обраних представників.

Я не можу пояснити цю поведінку, тому що вона жодним чином не раціональна, і після медичного огляду я зрозуміла, що я не в порядку

- сказала Ґолріз Гахраман.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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