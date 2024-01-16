Депутат Новой Зеландии подала в отставку из-за обвинений в кражах

Депутат парламента Новой Зеландии подала в отставку после того, как ее начали обвинять в кражах из магазинов одежды.

Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Голриз Гахраман - бывший юрист ООН по правам человека стала первой беженкой из Ирана, которая присягнула правительству Новой Зеландии. Она сбежала из Ирана в детстве вместе со своей семьей, которая получила политическое убежище в Новой Зеландии.

Однако сегодня она подала в отставку после того, как появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как она якобы берет дизайнерскую сумочку из бутика в Окленде.

Депутат заявила, что ее действия связаны с психологическим состоянием, но в любом случае "не соответствуют" высоким стандартам поведения, которых общественность ожидает от избранных представителей.

Я не могу объяснить это поведение, потому что оно никоим образом не рационально, и после медицинского осмотра я поняла, что я не в порядке - сказала Голриз Гахраман.

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