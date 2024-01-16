На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией

Французская "Радикальная левая партия" подала в суд на правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, обвиняя его в коррупции и распространении пропаганды рф, чтобы "посеять хаос во Франции и во всей Европе". Об этом сообщает агентство AFP, пишет УНН.

Детали

Как пояснил Гийом Лакруа, лидер Радикальной левой партии (PRG), ряд журналистских расследований позволяют утверждать, что "Национальное объединение" и его лидеры, включая Марин Ле Пен, "виновны в нескольких преступлениях и правонарушениях", таких как "шпионаж в пользу иностранного государства", "предоставление информации иностранному государству" и "коррупция и злоупотребление доверием".

Отмечается, что PRG, в частности, ссылается на статью 40 Уголовно-процессуального кодекса Франции, согласно которой "любой орган государственной власти, должностное лицо или государственный служащий, которому при исполнении своих обязанностей стало известно о преступлении или проступке, обязан безотлагательно сообщить об этом прокурору".

По крайней мере с 2014 года, года, когда политическая партия "Национальный фронт" получила свой первый кредит от структуры, близкой к президенту Путину, эта партия и ее руководители были коррумпированы таким образом, чтобы распространять российскую пропаганду, направленную на распространение хаоса во Франции и Европе, - говорится в жалобе PRG.

Дополнение

В Радикальной левой партии добавили, что эти факты, "которые подрывают как национальную безопасность, так и защиту демократических институтов", до сих пор не были предметом ни одного судебного преследования, "хотя органы государственной власти неоднократно указывали на то, что действия "Национального объединения" непосредственно связаны с кремлем".

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