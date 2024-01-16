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На партію Ле Пен подали до суду через її зв'язки з росією

Київ • УНН

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Французька радикальна ліва партія подала до суду на партію "Національне об'єднання", звинувачуючи її у поширенні російської пропаганди з метою створення хаосу у Франції та Європі. Позов звинувачує ультраправу партію Марін Ле Пен у таких злочинах, як шпигунство, корупція та зловживання довірою.

Французька "Радикальна ліва партія" подала до суду на правопопулістське "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, звинувачуючи його в корупції та розповсюдженні пропаганди рф, щоб "посіяти хаос у Франції та у всій Європі". Про це повідомляє агентство AFP, пише УНН.

Деталі

Як пояснив Гійом Лакруа, лідер Радикальної лівої партії (PRG), низка журналістських розслідувань дозволяють стверджувати, що "Національне об’єднання" та його лідери, включно з Марін Ле Пен, "винні в кількох злочинах і правопорушеннях", таких як "шпигунство на користь іноземної держави", "надання інформації іноземній державі" і "корупція та зловживання довірою".

Зазначається, що PRG, зокрема, покликається на статтю 40 Кримінально-процесуального кодексу Франції, згідно з якою "будь-який орган державної влади, посадова особа або державний службовець, якому при виконанні своїх обов'язків стало відомо про злочин або проступок, зобов'язаний невідкладно повідомити про це прокурора".

Принаймні з 2014 року, року, коли політична партія "Національний фронт" отримала свій перший кредит від структури, близької до президента путіна, ця партія та її керівники були корумповані таким чином, щоб поширювати російську пропаганду, спрямовану на поширення хаосу у Франції та Європі,

- йдеться в скарзі PRG.

Доповнення

У Радикальній лівій партії додали, що ці факти, "які підривають як національну безпеку, так і захист демократичних інститутів", досі не були предметом жодного судового переслідування, "хоча органи державної влади неодноразово вказували на те, що дії "Національного об'єднання" безпосередньо пов'язані з кремлем".

Ле Пен: нідерландці повинні мати право голосу щодо свого майбутнього в ЄС, як це зробили британці24.11.23, 10:18 • 13135 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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