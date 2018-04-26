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Депутати парламенту Великої Британії зажадали збереження країни у митному союзі ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Депутати Палати громад парламенту Сполученого Королівства прийняли пропозицію, що закликає уряд зберегти країну в митному союзі з ЄС за підсумками Brexit. Про це стало відомо в четвер після проведеного засідання парламентаріїв, передає УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

Депутати парламенту Великої Британії зажадали збереження країни у митному союзі ЄС

Пропозиція, що не має обов’язкової сили, взяли без проведення голосування. Більшість членів правлячої Консервативної партії не брали участі в дебатах, оскільки стратегія британського уряду при здійсненні Brexit передбачає вихід країни з митного союзу ЄС. Проте четверо консерваторів підтримали заклик до кабінету міністрів поставити за мету на переговорах по Brexit створення “ефективного митного союзу” між Великою Британією і ЄС.

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Прес-служба прем’єр-міністерки Терези Мей нівелювала важливість парламентського засідання, назвавши його “рутинної дискусією задньолавочників (рядових депутатів — Ред.)”. Однак сам факт участі торі в цих дебатах може поставити під сумнів здатність уряду меншості Мей, який у парламенті спирається на підтримку 10 депутатів північноірландській Демократичної юніоністської партії, у подальшому розраховувати на підтримку законопроектів по Brexit.

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Нагадаємо, Велика Британія уклала угоду про умови перехідного періоду виходу країни з Європейського Союзу після того, як зробила кілька поступок у Брюсселі та прийняла план “зворотного зупинення” щодо підтримки Північної Ірландії відповідно до законодавства ЄС, щоб уникнути жорсткого кордону з Республікою Ірландія.

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