Депутаты парламента Великобритании потребовали сохранения страны в таможенном союзе ЕС

Предложение, не имеющее обязательной силы, приняли без проведения голосования. Большинство членов правящей Консервативной партии не участвовали в дебатах, поскольку стратегия британского правительства при осуществлении Brexit предусматривает выход страны из Таможенного союза ЕС. Однако четверо консерваторов поддержали призыв к кабинету министров поставить цель на переговорах по Brexit создание “эффективного таможенного союза” между Великобританией и ЕС.

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Пресс-служба премьер-министра Терезы Мэй нивелировало важность парламентского заседания, назвав его “рутинной дискуссией заднескамеечников (рядовых депутатов — Ред.)”. Однако сам факт участия тори в этих дебатах может поставить под сомнение способность правительства меньшинства Мэй, который в парламенте опирается на поддержку 10 депутатов североирландской Демократической юнионистской партии, в дальнейшем рассчитывать на поддержку законопроектов по Brexit.

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Напомним, Великобритания заключила соглашение об условиях переходного периода выхода страны из Европейского Союза после того, как сделала несколько уступок в Брюсселе и приняла план “обратного остановки” по поддержке Северной Ирландии в соответствии с законодательством ЕС, чтобы избежать жесткой границы с Республикой Ирландия.