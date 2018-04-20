Ціна Brexit може пробити стелю в 55 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Виплати через Brexit з боку Великої Британії Європейському Союзу можуть перевищити стелю, яку визначило казначейство країни, в розмірі 39 мільярдів фунтів стрелінгів (55 мільярдів доларів США). Про це з посиланням на дані державного аудитора повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Британський прем'єр-міністр Тереза Мей наприкінці минулого року досягла домовленості з 27 партнерами по ЄС з приводу умов угоди про вихід, в тому числі виплат Великої Британії до скарбниці ЄС на загальну суму 35-39 млрд фунтів стрелінгів.
Така ціна Brexit була представлена як перемога Лондона, оскільки під час переговорів вказувалися цифри до 100 млрд євро (124 млрд доларів).
Але, згідно з доповіддю національного аудиторського бюро, кінцеві підрахунки ще можуть перевищити урядові оцінки, оскільки вони засновані на припущеннях казначейства.
Навіть незначні зміни в будь-якому з цих припущень, у тому числі щодо обмінних курсів і економічних показників Великої Британії, можуть привести до того, що остаточний рахунок вийде за межі вказаного діапазону, повідомив державний аудитор, не представивши нову оцінку.
Минулого місяця управління з питань бюджетної відповідальності - дорадчий орган британського уряду з питань витрат - підрахувало, що остаточні платежі до 2064 року становитимуть 37,1 мільярда фунтів.
В управлінні зазначили, що, хоча оцінка казначейства і "розумна", низка чинників може призвести до того, що остаточний рахунок буде інакшим.
Нагадаємо, Британія і ЄС домовились про перехідний період щодо Brexit.