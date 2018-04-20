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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена Brexit может пробить потолок в 55 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Выплаты из-за Brexit со стороны Великобритании Европейскому Союзу могут превысить потолок, который определило казначейство страны, в размере 39 миллиардов фунтов стрелингив (55 миллиардов долларов США). Об этом со ссылкой на данные государственного аудитора сообщает Bloomberg, передает УНН.

Цена Brexit может пробить потолок в 55 млрд долларов

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй в конце прошлого года достигла договоренности с 27 партнерами по ЕС по поводу условий соглашения о выходе, в том числе выплат Великобритании в казну ЕС на общую сумму 35-39 млрд фунтов стрелингив.

Такая цена Brexit была представлена ​​как победа Лондона, поскольку во время переговоров указывались цифры в 100 млрд евро (124 млрд долларов).

Но, согласно докладу национального аудиторского бюро, конечные подсчеты еще могут превысить правительственные оценки, поскольку они основаны на предположениях казначейства.

Даже незначительные изменения в любом из этих предположений, в том числе относительно обменных курсов и экономических показателей Великобритании, могут привести к тому, что окончательный счет выйдет за пределы указанного диапазона, сообщил государственный аудитор, не представив новую оценку.

В прошлом месяце управление по вопросам бюджетной ответственности - совещательный орган британского правительства по вопросам расходов - подсчитало, что окончательные платежи до 2064 года составят 37,1 миллиарда фунтов.

В управлении отметили, что, хотя оценка казначейства и "умная", ряд факторов может привести к тому, что окончательный счет будет иным.

Напомним, Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде по Brexit.

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