Депутати хочуть "послухати" губернатора Куцого: як 6-мільйонний "дорожній" тендер отримав фігурант криміналу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 августа. УНН. Мільйонний тендер на "дорогу" в Одеській області, який дістався компанії, що є фігурантом гучного кримінального провадження, зацікавив народних депутатів. Сума закупівлі у 6,5 млн грн - не малі кошти, каже Микола Величкович і не виключає, що транспортний Комітет ВР "послухає аргументи" губернатора Одеської області з цього приводу. Про це нардеп сказав у коментарі УНН.
За словами політика, виклик будь-якого губернатора чи місцевого чиновника у ВР для звіту перед депутатами - нормальна і поширена практика, тим паче, коли йдеться про мільйонні суми з бюджету.
"У нас на комітеті (транспортний Комітет ВР) є практика запрошення представників державних органів влади, зокрема. Всіх державних структур, які необхідні нам для спілкування, аби підняти та вивчити ті чи інші питання. Комітет має законне право це зробити - запросити їх на засідання комітету чи підкомітету. Я у минулому скликанні був заступником голови комітету, і ми запрошували, зокрема, голів ОДА також на розгляд таких питань", - зазначив депутат.
Величкович пообіцяв вивчити обставини скандальних синхронних тендерів на дорожні ремонтні роботи, що у липні провела Кілійська міська рада (Одеська область).
Нагадаємо, перемогу в аукціонах віддали ДП "Лідер" зі статутним капіталом в 1 тис. грн та кримінальним шлейфом.
Вказана компанія, згідно з рішенням Київського райсуду Одеси, у змові з чиновниками Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтних дорожніх робіт в м. Одеса. Самі роботи так і не завершила.
В рамках кримінальної справи №12019160000001061, у ДП "Лідер" судом були санкціоновані обшуки.
Також нагадаємо, що сумнівний "Лідер" виявився справжнім "фаворитом Труханова". Адже компанія на "дорожньому будівництві" вже освоїла понад 295 млн грн з міського бюджету Одеси.