Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10908 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 70911 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106294 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178483 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182442 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390030 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225930 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500413 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349296 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230325 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17288 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19591 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37686 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20497 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45957 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142182 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130152 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218764 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390030 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500413 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10908 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37693 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37998 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45597 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75467 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

Киев • УНН

 • 17159 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Миллионный тендер на "дорогу" в Одесской области, который достался компании, являющейся фигурантом громкого уголовного производства, заинтересовал народных депутатов. Сумма закупки в 6,5 млн грн - немалые средства, говорит Николай Величкович и не исключает, что транспортный Комитет ВР "послушает аргументы" губернатора Одесской области по этому поводу. Об этом нардеп сказал в комментарии УНН.

Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

По словам политика, вызов любого губернатора или местного чиновника в ВР для отчета перед депутатами - нормальная и распространенная практика, тем более, когда речь идет о миллионных суммах из бюджета.

"У нас на комитете (транспортный Комитет ВР) практика приглашения представителей государственных органов власти, в частности. Всех государственных структур, которые необходимы нам для общения, чтобы поднять и изучить те или иные вопросы. Комитет имеет законное право это сделать - пригласить их на заседание комитета или подкомитета. Я в прошлом созыве был заместителем председателя комитета, и мы приглашали, в частности, председателей ОГА также на рассмотрение таких вопросов", - отметил депутат.

Величкович пообещал изучить обстоятельства скандальных синхронных тендеров на дорожные ремонтные работы, которые в июле провел Килийский городской совет (Одесская область).

Напомним, победу в аукционах отдали ГП "Лидер" с уставным капиталом в 1 тыс. Грн и уголовным шлейфом.

Указанная компания, согласно решению Киевского райсуда Одессы, в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами при выполнении ремонтных дорожных работ в г. Одесса. Сами работы так и не завершила.

В рамках уголовного дела №12019160000001061, в ГП "Лидер" судом были санкционированы обыски.

Также напомним, что сомнительный "Лидер" оказался настоящим "фаворитом Труханова". Ведь компания на "дорожном строительстве" уже освоила более 295 млн грн из городского бюджета Одессы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16