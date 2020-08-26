Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

КИЕВ. 26 августа. УНН. Миллионный тендер на "дорогу" в Одесской области, который достался компании, являющейся фигурантом громкого уголовного производства, заинтересовал народных депутатов. Сумма закупки в 6,5 млн грн - немалые средства, говорит Николай Величкович и не исключает, что транспортный Комитет ВР "послушает аргументы" губернатора Одесской области по этому поводу. Об этом нардеп сказал в комментарии УНН.