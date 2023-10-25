Депутатам з України та Молдови пропонують приєднатися до Європарламенту в ролі спостерігачів
Київ • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Європарламенту Роберта Мецола запропонувала, щоб українські та молдовські законодавці брали участь в асамблеї як "спостерігачі", поки обидві країни чекають на членство в Євросоюзі. Про це пише УНН посилаючись на інформацію від Politico.
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Глава Європарламенту Роберта Мецола заявила, що, якщо країни, зокрема Молдова та Україна, дивляться у бік Європи, то "Європа повинна широко відчинити свої двері".
"Розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Європейського Союзу", - зазначила вона.
За словами Мецоли, євродепутати-спостерігачі від України та Молдови не матимуть права голосу та будуть призначені, а не обрані.
Але вони матимуть місця в інституції, яка "в будь-якому випадку" зросте з 705 до 720 членів після виборів до Європарламенту в червні 2024 року.
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