Депутатам из Украины и Молдовы предлагают присоединиться к Европарламенту в роли наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Европарламента Роберта Мецола предложила, чтобы украинские и молдавские законодатели участвовали в ассамблее как "наблюдатели", пока обе страны ждут членства в Евросоюзе. Об этом пишет УНН ссылаясь на информацию от Politico.
Детали
Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что, если страны, в частности Молдова и Украина, смотрят в сторону Европы, то "Европа должна широко открыть свои двери".
"Расширение всегда было самым сильным геополитическим инструментом Европейского Союза", - отметила она.
По словам Мецолы, евродепутаты-наблюдатели от Украины и Молдовы не будут иметь права голоса и будут назначены, а не избраны.
Но они будут иметь места в институции, которая "в любом случае" вырастет с 705 до 720 членов после выборов в Европарламент в июне 2024 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель: мы не можем позволить Путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе