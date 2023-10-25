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Депутатам из Украины и Молдовы предлагают присоединиться к Европарламенту в роли наблюдателей

Киев • УНН

 • 111020 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Европарламента Роберта Мецола предложила, чтобы украинские и молдавские законодатели участвовали в ассамблее как "наблюдатели", пока обе страны ждут членства в Евросоюзе. Об этом пишет УНН ссылаясь на информацию от Politico.

Депутатам из Украины и Молдовы предлагают присоединиться к Европарламенту в роли наблюдателей

Детали

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что, если страны, в частности Молдова и Украина, смотрят в сторону Европы, то "Европа должна широко открыть свои двери".

"Расширение всегда было самым сильным геополитическим инструментом Европейского Союза", - отметила она.

По словам Мецолы, евродепутаты-наблюдатели от Украины и Молдовы не будут иметь права голоса и будут назначены, а не избраны.

Но они будут иметь места в институции, которая "в любом случае" вырастет с 705 до 720 членов после выборов в Европарламент в июне 2024 года.

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