Депутата Полтавської облради підозрюють у вимаганні грошей із підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Оголошено про підозру депутату Полтавської обласної ради, викритому Службою безпеки України на вимаганні грошей з підприємців. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
Оперативники спецслужби задокументували, що депутат, який є членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, вимагав від місцевого бізнесмена понад 60 тисяч гривень "відкату". Це 10 відсотків коштів, виділених комерсанту з обласного бюджету в межах фінансування цільової програми із озеленення скверу в Лубнах.
Депутат погрожував підприємцю фізичною розправою у разі відмови сплатити гроші.
Правоохоронці затримали посередника, який є помічником депутата, безпосередньо під час передачі першої частини ‒ 10 тисяч гривень.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, депутату Полтавської обласної ради та його посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали голову однієї з громадських організацій Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів.